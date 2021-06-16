港鐵屯馬綫將在本月27日全面通車，市場睇好通車之後沿線一手及二手屋苑成交價量齊升。美聯物業表示，今年首5個月九龍城區二手成交量錄325宗，比去年同期大增5倍，當中逾200宗屬收購成交，反映發展商及投資者紛紛趁通車前趕入市。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年樓市顯著回升，估計上半年新盤成交可達8700宗，為2年來新高。二手成交更料達3.37萬宗，為8年半來新高。他又預計，屯馬綫貫穿新界東西，九龍市區的土瓜灣站及宋王臺站即將本月27日起啟用，將進一步帶動附近屋苑交投。

根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，九龍城區今年首5個月二手住宅註冊量達325宗，比去年同期的52中大增5.25倍。當中有超過200宗屬於舊樓業權收購，反映發展商趁通車前加快步伐收購區內物業發展。

扣除上述收購，九龍城區首5個月二手成交比去年同期上升約6成。至於土瓜灣區今年頭5個月錄得321宗二手成交，比去年同期上升7成。

除此之外啟德新發展區亦受到市場注目，今年頭5個月啟德錄得超過1100宗一手成交，屬今年各區三甲。新盤發展商亦加快推盤步伐，啟德區已批及待批預售樓花同意書的新盤有3570伙，當中啟德首幅跑道住宅地、中國海外的維港1號早前已經批出預售樓花同意書，預計短期內推盤。

布少明指，屯馬綫通車在即，區內二手屋苑業主紛紛叫價企硬，議價空間收窄，有約5%業主選擇將單位反價封盤。

布續指，雖然因為疫情現時仍未正式通關，但本港樓市仍然有具實力的買家支持，例如新香港人鍾情選購鐵路新盤，加上本地剛性需求持續，料樓市價量齊升，將全年樓價升幅由9%上調至15%，亦料樓價將在7月破頂。

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