從事口腔隱形矯正的時代天使（6699）今日正式掛牌，開報400元，較上市價173元高1.3倍；即市高見490元，不計手續費，每手（200股）賬賺63,400元。最新報482.4元，颷升178%，成交43.2億元。

昨日富途暗盤曾高見419.8元，收報368元，較招股價高出逾1.13倍，不計手續費，每手（200股）賬賺39,000元。

時代天使最終以上限定價，每股要173元，一手（200股）入場費34,949元，是歷來最高入場門檻新股。時代天使有49萬人認購一手，但僅7,359人獲分貨，一手中籤率只有得1.5%，即要認購15萬股，即750手，涉資2621萬元，才會穩獲一手。

如時代天使今日股價保守升勢，將超越諾輝健康成史上第二表現最好新股、今年最強新股。翻查資料，港股表現最佳的新股為北京控股（392），在1997年大牛市中上市，當時招股價是12.8元，超額認購1,275倍，凍資2,149億元，首日股價收報40元，升2.2倍；如成功認購一手，即2,000股，不計手續費可賺54,400元。至於今年2月上市的諾輝健康 （6606），招股價為26.66元，全日收84元，升215%，每手賬賺28,670元；而快手（1024）上市定價115元，首日收報300元，升幅1.6倍，不計手續費可賺18,500元。

北京控股最新報28.2元，跌0.7%；快手最新報201.4元，跌2.1%。

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