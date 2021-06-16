新一批4,500個白居二名額入市，居二市場成交因此活躍起來。據房委會成交紀錄，6月份上半月全港共錄得60宗居屋第二市場，較上月同期15宗急增3倍。而5月全月成交總數更新至292宗，按月增加110宗或六成，創去年1月以來的16個月新高。

黃大仙居屋德強苑高層戶，實用面積404方呎，未補地價以582萬元售出，呎價14,406元，不但創黃大仙未補地價居屋呎價新高，亦是九龍區未補地價居屋呎價歷史次高，僅次何文田冠暉苑呎價15,052元。區內對上最貴紀錄亦由德強苑所創下， 為B座高層3室，實用面積404方呎，去年3月以573.8萬元沽出，呎價14,203元。

其次，黃竹坑雅濤閣中層單位，實用面積576方呎，未補地價以808萬元成交，呎價14,028元。

上月成交量最多的居屋為沙田愉翠苑，多達18宗。萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，受白居二帶動，愉翠苑6月份已錄得22宗成交，九成買家為白居二人士，帶動2房單位造價重上600萬元，位於H座高層2室，實用面積517方呎，以608萬元易手，呎價11,760元。

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