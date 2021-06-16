內媒IT之家報道，6月3日商丘市睢陽區人民法院披露了一份刑事判決書，提到兩名犯罪分子去年在阿里（9988）旗下淘寶盜走大量數據。經過檢方核實，被盜取的淘寶用戶數據竟然高達近12億條之多。

2020年8月14日淘寶（中國）軟件有限公司報警，在去年7月6日至13日，有黑客繞過平台限制，盜走大量數據。在7月6日至7月13日之間，平均每天盜取500萬條包括買家帳號、淘寶暱稱、用戶手機號碼等敏感信息，一共11.8億條，獲利34萬元人民幣（下同）。兩名涉案人士因為「侵犯公民個人信息罪」，分別被判處有期徒刑三年三個月和三年六個月，罰款10萬元和35萬元。

《華爾街日報》報道，雖然這名軟體開發者沒有獲得密碼等加密資訊，但得到了一些不在淘寶網站上公開顯示的數據，包括電話號碼和用戶名片段。

報道並引述阿里巴巴的一位發言人表示，該公司主動發現並處理事件，正與執法部門合作保護用戶。她沒有詳細說明有多少人受到了影響，並表示沒有用戶資訊被賣給第三方，也沒有發生經濟損失。

中國法律專家表示，與世界其他地區相比，涉及手機號碼的數據洩露在中國會產生更深遠的影響。己任律師事務所(GEN)駐北京的律師薛穎指，在中國，人們獲得手機號碼需要實名登記，這些號碼從法律上已被視為個人資訊。

中國立法機構已經推動加強監管，希望更好地保護個人資訊。上周，中國通過了一項新的數據安全法，試圖加強中央政府對國內數據流的控制，並改善消費者數據保護。這部法律，以及以歐盟數據保護條例為藍本的擬議立法，都旨在強化2017年出台的網絡安全法等數據規則。

中央一直要求交出數據

今年初，《華爾街日報》引述消息指，中證監正考慮要求螞蟻集團交出消費者信貸數據，希望打破螞蟻在數據方面的壟斷。

報道接觸到監管情況的官員和政府顧問，他們透露內地監管機構認為螞蟻掌握了大量個人數據，甚至比負責貸款的銀行多，形成不公平競爭優勢，目前計劃推翻這種商業模式。選項一是要求螞蟻將其數據饋送到人民銀行營運的全國信貸報告系統，選項二是讓螞蟻與一間由人行控制的信用評級公司共享訊息。不過，目前未知監管方是否要求螞蟻交出全部數據，包括螞蟻用於分析客戶信譽的數據。

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