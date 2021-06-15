全球監管加密幣政策趨嚴。香港政府就本地加密幣市場監管有最終定案，令本港市場發展將會出現歧路——服務提供商大部份將會申請牌照，力攻800萬元資產專業投資者（俗稱PI客），毋須在灰色地帶經營；散戶則被迫在P2P平台上在場外對盤交易。

政府表明，鑑於虛擬資產行業屬新興行業，其所牽涉風險較傳統金融市場為高，在確保市場妥善有序發展的政策目標下，不容許散戶參與，待市場趨成熟再檢討。牌照將為為開放式牌照，即只要持牌虛擬資產服務提供者未被證監會撤銷牌照，其牌照則繼續有效。

上月的519幣災，在中國有意全面封殺虛擬貨幣的消息傳出後，加密幣價格暴跌。當中加密幣一哥比特幣（Bitcoin）低見3萬美元水平，單日跌幅超過兩成，而對比4月份6.4萬美元歷史高位，跌幅更是超過五成。其他主流虛擬貨幣，如以太幣（ETH）及狗狗幣（DOGE）等，跌幅約三至四成。6月份的Bitcoin價格逐漸回穩，徘徊在3萬多元水平。

早前墮入虛擬貨幣空頭支票騙局，被騙去5萬元的金融人Jason（化名），因為未整理好心情，最近暫停投資，避過5月加密幣一波跌幅，算是幸運嗎？他不認為是避過一劫，因在幣災中不一定輸錢，會贏錢的亦大有人在。「其實個市升同跌都冇所謂，因為有得Short（沽空），你睇啱Short都可以賺錢。我又唔覺得跌一定係輸錢，未必係咁玩，股災都有人賺錢。」

Jason分享，一直有投資股票市場，直至4年前眼看身邊朋友都投資Bitcoin，隨即加入成為一份子。他認為炒加密貨幣的人，大多數心態是不滿意自己作為打工仔的身份，想辦法為資產增值，甚至目標賺第一桶金。他現時主要短炒幾隻熱門的加密貨幣，如比特幣、以太幣、狗狗幣，一些較冷門的如BMB、Bitcoin cash亦曾拈手。他強調自己短炒為主，主要炒虛擬貨幣的波幅，甚少長揸，一來是本金不多，二來是尋找打工賺錢以外的短期收入。他指投資虛擬貨幣，升值潛力高，心態尤如在賭場博奕。

在幣市戰場4年，他卻以「一場夢」來形容這數年的戰役。「我冇長揸Bitcoin，唔似其他人咁傳奇，買完唔記得，跟住（拎番出嚟）變百萬富翁。」他指自己本金約20萬港元，有時贏少少，有時輸少少，投資運氣一般，最後利潤變打和，最高峰時加密幣錢包帳面曾賺兩倍：「我輸都係輸一、兩倍，因為上落大，睇錯（升幅）方向，瀡咗落去。」

Jason在今年4月遇上虛擬貨幣騙案，損失5萬元，他透過律師向警方查詢會否採取進一步行動，惟警方沒有回覆，加上涉事虛擬貨幣平台幣安（Binance）亦沒有跟進，現時事件不了了之。他指自己被騙金錢，需要時間回復心情，已經暫停買幣一段時間，但不排除日後遇到心水的價位，會重新入市。

對於政府有意監管虛擬貨幣市場，作為用家的他指對自己影響不大，因為監管主要是針對加密貨幣交易所，而散戶總有買到加密貨幣的其他方法。「Crypto同股票唔同，佢本身係全球性，所以散戶總有辦法買到幣。除非政府出一個法例，講到明買幣就要坐監，如果唔係，新出嘅法例總會有漏洞。」Jason相信加密貨幣核心在於去中心化（decentralization），若政府進行規管，就失去虛擬貨幣的本意。

香港限PI客買賣加密幣 業界或發展場外交易、P2P等不受監管業務

加密貨幣平台Coinunited.io共同創辦人李思聰表示，監管最終目的是保障投資者，對香港市場有利，是次細則與早前的諮詢文件相若，亦在預期之內。問及各國收緊監管對加密貨幣發展的影響，李思聰認為加強監管主要因為反洗錢和增加政府稅收，短期負面消息會影響投資者入市意欲，但不會影響加密幣長期價格走勢。

李思聰認為諮詢建議對公司業務沒有影響，始終認為P2P交易風險大，騙案時有發生，而且較難實行，因此不會循P2P業務發展。他認為申請牌照細節仍未落實，不會把散戶拒之門外，仍以申請牌照為目標。

提供穩定幣（即與美元掛鈎的加密貨幣）與現金兌換服務的COINGAROO表示，公司不是交易所，估計不會受監管影響，因為在協助客人兌換穩定幣的時候，客人可以選擇將穩定幣放置在自己的錢包或其他交易所，公司不會管有他們的加密資產。

加密幣交易所AAX則正徵詢法律意見，未有結論。另一交易所HKD.com對政府諮詢總結文件表示歡迎，亦會全力配合，不過對持牌虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務的建議有保留，期望政策可以放寬給散戶，因市場有一定的需求。如果散戶無法於受監管下參與交易，只會導致他們選擇一些未能受到監管的平台，未來亦會考慮發展P2P業務。

加密貨幣社交投資平台Kikitrade指，立法前開戶的非專業投資者用戶亦不受任何影響，並表示公司將密切關注香港的法規發展，與政府及用戶保持溝通。

加密貨幣找換店Myethshop表示，是次諮詢建議並不規管P2P、ATM機、場外交易（OTC），日後會逐步轉型為無托管的OTC交易模式，直接和客戶進行交易，形式和一般找換店類似，「一手交錢，一手交幣」，確保於立法後散戶仍然可以在公司買賣。

主打證券型代幣發行的香港虛擬資產交易所（HKbitEx）聯合創始人及首席戰略官盧廷匡表示，公司正申請虛擬資產（數字資產）牌照（第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動）牌照。問及屆時可能有需要招聘有加密貨幣市場經驗的RO（負責人員），盧廷匡認為諮詢建議仍未立法，現時仍言之尚早。

總部位於香港、主打加密貨幣衍生產品的FTX在5月24日起已率先列明香港用戶如果並非專業投資者，不能註冊帳號。幣安、Coinbase（COIN）截稿前未有回覆會否申請牌照，海外平台在立法後可繼續營運，但風險則需要投資者自行承擔。

財經事務及庫務局發言人回覆查詢時指私人交易平台，即只提供平台讓虛擬資產買家和賣家展示買盤和賣盤的平台，只要平台不會在任何時間管有客戶的金錢或虛擬資產，而實際交易在該平台外進行，則不屬規管範圍內，不過對於以其他形式從事加密貨幣業務，例如找換店形式，則表示不會就個別個案作出評論。

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