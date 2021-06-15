上期講疫下旅行社，今期講講香港電影業。執筆之前做了reseach，發現外國大型片商去年起相繼容許新戲或新劇集於OTT平台上畫，有些甚至索性放棄戲院，直接網上上架新作。那邊廂香港片商還得日夜寄望戲院重開、加開場次、政府放寬入座人數等。外國得，點解香港電影唔得？

電影及電視娛樂製作公司華納兄弟、環球影業及迪士尼一改將電影僅於戲院上畫的模式，改由經網上串流平台同步上畫。然而，香港本土電影發行基本上沒有轉型的空間。有電影製作兼發行商業內人士透露，外國電影可以行以上玩法是因為OTT平台出價相當高，內地平台如愛奇藝亦願意付出高價錢吸引片商賣片。

即使香港有Netflix、HBO，考慮到港產片觀眾人口少，相比一套可面向東南亞市場的韓國電影，在未知電影口碑的情況下，他們買斷本地電影於平台上畫的機會渺茫，即使有幸被看上，只會以極低價接洽片商，或「電影公司諗住唔上戲院，上Netflix？Netflix都未必會睬你」。

目前本港戲院的容納人數雖然由50%增加至75%，但票房收入未有同步回升。以2018年疫情前一部電影於平日全日票房至少達300萬元計，今天平日票房跌至不足100萬，即在入座率上限已放寬至75%的時間，一部電影平日票房跌幅仍達67%。戲院狂推優惠入場是另一票房收入大減的原因，片商只可被動地與戲院一同承擔瘋狂優惠背後的成本。

綜觀環球影業，香港市場數一數二難撈。寫完呢篇文，我趁端午假期看了港產片《濁水漂流》，大推，本土電影還得靠自己人支持下去。

商飛人