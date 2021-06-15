【本報訊】特步（1368）昨晨公佈，與高瓴資本旗下基金認購協議，將購入5億元可換股債券，同時高瓴資本另一隻基金亦認購特步旗下持有K-Swiss、Palladium品牌的特步環球6,500萬美元（約5.07億港元）永續可換股債券，合計對其投資逾10億元。消息刺激昨日特步股價急升逾兩成，收報10.72元。

根據資料，特步可換股債券利息為1.8厘，初步換股價為每股換股股份10.244元，較昨收市價折讓4.5%，悉數轉換後，將發行共5,436萬股換股股份，相當於集團擴大後已發行股本2.03%。至於特步環球永續可換股債券屬零息，如行使股份後，即可換取特步環球擴大後已發行股本20%。

引入「金手指」高瓴資本

本報日前報道，成立僅約16年的中國私募基金高瓴資本，其有份任基石投資者的新股都被點石成金，甚至參與上市後認股，亦觸發股價爆升，成為散戶「金手指」。繼特步之前，高瓴資本上月中入股金斯瑞（1548），在其入股後股價持續上升，昨日收市價32.95元，較其入股價18.658元，已高出76.6%。

值得一提，藝人謝霆鋒擔任特步品牌代言人近20年，更曾兩度入股，上一次是去年10月。該次謝霆鋒以2.48元，認購500萬股新股，動用資金1,240萬元，禁售期一年。以昨日收市價計，他去年購入的特步股票升幅達3.32倍，賬面獲利4,120萬元。