美國疫情開始受控,紐約州亦宣佈解除部份防疫措施,摩根史丹利行政總裁James Gorman隨即要求員工要在指定日期前返回辦公室上班,直言「如果你能夠去餐廳,你就可以回去辦公室」(If you can go to a restaurant, you can come to the office)。

《金融時報》報道, James Gorman在金融論壇上表示,如果美國的員工不能於9月前回到位於曼哈頓的總部上班,他會感到非常失望,明言「如果你想要獲得紐約的報酬,你就要在紐約工作。」

他指出,現時公司仍未要求員工返回辦公室上班,但他已經發出了一個「十分有方向性」的訊息,希望他的員工返回「百老匯1585號大樓的辦公桌前」。

James Gorman指公司了解到在疫情大流行期間可以靈活地運營,但對於不經常在辦公室工作的員工持有負面的觀感,特別是那些想在佛羅里達州或科羅拉多州等地點遠程工作的員工。

不過對於感染率高地區,例如印度,他預計仍不須返回辦公室工作。他認為對於正在接受工作培訓的初級員工來說,重返辦公室十分重要,因為辦公室是「我們教學的地方,我們的實習生學習的地方,這就是我們培養人材的方式。」

去年3月, James Gorman被診斷染疫,而現時已完全康復。自去年7月以來他一直都在上班,並逐漸增加他在辦公室日數。

另外,華爾街各大銀行都逐漸召回員工回辦公室上班,例如高盛銀行,銀行特意為總部員工舉辦了音樂會,又提供免費食品以激勵士氣,高盛同時要求員工披露他們是否已注射疫苗;巴克萊銀行同樣打算本月恢復實體上班。至於滙豐銀行則尚未確定要求員工重返公司的日子,目前正採用靈活的工作模式,長遠計劃可大幅減少辦公室的佔地面積;而摩根大通亦計劃下個月將倫敦和紐約的員工召回公司。

花旗集團就表示,大部分員工將會在「混合模式」下重返工作崗位,每周至少三天在辦公室,最多兩天可留在家工作。渣打銀行亦已告知員工,可以與經理商討各自每周需要回公司的日數,並允許一些員工在公司附近的地點工作,以節省員工的交通時間。

