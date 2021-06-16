美國疫情開始受控，紐約州亦宣佈解除部份防疫措施，摩根史丹利行政總裁James Gorman隨即要求員工要在指定日期前返回辦公室上班，直言「如果你能夠去餐廳，你就可以回去辦公室」（If you can go to a restaurant, you can come to the office）。

《金融時報》報道， James Gorman在金融論壇上表示，如果美國的員工不能於9月前回到位於曼哈頓的總部上班，他會感到非常失望，明言「如果你想要獲得紐約的報酬，你就要在紐約工作。」

他指出，現時公司仍未要求員工返回辦公室上班，但他已經發出了一個「十分有方向性」的訊息，希望他的員工返回「百老匯1585號大樓的辦公桌前」。

James Gorman指公司了解到在疫情大流行期間可以靈活地運營，但對於不經常在辦公室工作的員工持有負面的觀感，特別是那些想在佛羅里達州或科羅拉多州等地點遠程工作的員工。

不過對於感染率高地區，例如印度，他預計仍不須返回辦公室工作。他認為對於正在接受工作培訓的初級員工來說，重返辦公室十分重要，因為辦公室是「我們教學的地方，我們的實習生學習的地方，這就是我們培養人材的方式。」

去年3月， James Gorman被診斷染疫，而現時已完全康復。自去年7月以來他一直都在上班，並逐漸增加他在辦公室日數。

另外，華爾街各大銀行都逐漸召回員工回辦公室上班，例如高盛銀行，銀行特意為總部員工舉辦了音樂會，又提供免費食品以激勵士氣，高盛同時要求員工披露他們是否已注射疫苗；巴克萊銀行同樣打算本月恢復實體上班。至於滙豐銀行則尚未確定要求員工重返公司的日子，目前正採用靈活的工作模式，長遠計劃可大幅減少辦公室的佔地面積；而摩根大通亦計劃下個月將倫敦和紐約的員工召回公司。

花旗集團就表示，大部分員工將會在「混合模式」下重返工作崗位，每周至少三天在辦公室，最多兩天可留在家工作。渣打銀行亦已告知員工，可以與經理商討各自每周需要回公司的日數，並允許一些員工在公司附近的地點工作，以節省員工的交通時間。

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