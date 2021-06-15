【本報訊】工商舖市交投持續暢旺，不少投資者趁勢放售物業。其中資深投資者、湯文亮外甥廖偉麟最新拆售荃灣有線電視大樓高層一籃子物業，入場費約759萬元起；其中一伙單位已獲承接，成交價約1,253萬元。

共14單位 入場費759萬

中原工商舖郭楚華指，由廖偉麟持有的荃灣海盛路9號有線電視大樓30樓全層，新近分拆成14個單位出售，面積由1,380至3,418方呎，意向呎價約5,500元起，入場價為759萬元；其中三伙早前已率先獲預留。另01室亦獲買家以1,253.38萬元購入，以單位面積約2,161方呎計，呎價達5,800元。

美聯商業陳家輝表示，中環荷里活道35至37號C Wisdom Centre全幢，樓高26層，總面積約23,889方呎，原業主最初於4月時叫價4.8億元放售，新近減價5,000萬元或約一成，至4.3億元轉手，呎價約1.8萬元。據了解，物業全數單位目前已獲承租，每月租金約80萬元，租金回報約2.2厘。

資料顯示，原業主2019年以3.8億元購入上述物業地盤，及後重建發展成商廈；以成交價計，原業主持貨逾一年，賬面獲利5,000萬元或約13.1%。