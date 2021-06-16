股權變動

●權益披露顯示，京東（9618）於6月9日在場內增持中國物流資產（1589）528.7萬股，買入平均價每股3.4211元，涉資1,808.7萬元。增持後，京東持有中國物流資產10.03%股權，增加0.16個百分點。

●權益披露顯示，碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍於上周四（10日）於場內每股平均價9.6107元，買入560.7萬股碧桂園，涉資5,388.7萬元。交易完成後，其持股比例由59.9%增至59.92%。

同時，碧桂園服務（6098）執行董事肖華及郭戰軍減持公司股份，二人於上周三（9日）分別以每股平均價81.1243元及81元，各自出售59.7萬及54.3萬股碧服，分別套現4,843萬及4,398.3萬元，二人持股比例各降至0.1%及0.09%。

航運股

●南方航空（1055）5月載客量為1,184.8萬次，按年增加101.8%，首5月累計4,622.6萬人次，增加73.9%。5月客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升76.51%，其中國內、地區、國際分別按年上升78.4%、196.86%、28.38%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年上升106.45%，其中國內、地區、國際分別按年上升108.48%、627.70%、34.13%；客座率為78.23%，按年上升11.35個百分點，其中國內、地區、國際分別按年上升11.43、22.07、2.15個百分點。

貨運方面，5月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年下降4.52%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年上升5.87%；貨郵載運率為50.45%，按年上升4.95個百分點。

煤炭股

●中煤能源（1898）5月商品煤銷量為2,545萬噸，按年升14.3%；商品煤產量為1,004萬噸，按年升8.2%。

●中國神華（1088）5月煤炭銷量為4,050萬噸，按年升8.9%；商品煤產量為2,410萬噸，按年跌2.4%。

醫藥

●四環醫藥（460）開發的注射用醋酸卡泊芬淨（50毫克）獲國家藥品監督管理局頒發《藥品註冊批件》，批准生產。藥物可治療懷疑真菌感染、念珠菌感染，以及對其他治療無效或不能耐受的侵襲性曲黴菌病。

其他

●中國飛機租賃（1848）與華航訂立《飛機買賣協議》，集團向華航購買3架空中巴士A330-300，預計8月底前完成交易，屆時中國飛機租賃會將飛機回租予華航。

●食環外判清潔商莊臣控股（1055）發盈喜，預期截至今年3月底止全年應佔溢利按年增長5倍，收益則增長五成，公司去年同期溢利為2,845.7萬元。溢利上升主要來自疫情下清潔服務需求增加、取得較多政府服務合同、沒有上市費用及政府工資補貼等。

●恒隆集團（10）及恒隆地產（101）公佈，何孝昌辭任公司秘書，馬婉華接任，即日生效。

●卓悅控股（653）公佈，旗下卓悅科技服務與中國移動香港成為策略夥伴，中國移動香港將利用其在5G方面專業優勢，積極助力卓悅在新零售領域的各項業務轉型升級；卓悅將發揮其新生活與新零售市場的優勢，協助中國移動香港開拓5G新技術應用場景。

●中銀人壽夥醫思健康（2138）向市民提供免費「新冠疫苗接種前健康評估」，名額 1萬個，先到先得。評估有助市民瞭解自身健康狀況和接種疫苗的副作用和風險。年滿18歲或以上，並持有效香港身份證的合資格市民可於計劃的網上平台 https://echealthcare.com/zh/promo/bocl申請。

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