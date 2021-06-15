【本報訊】大家樂（341）公佈截至3月底止全年業績，全年營業額為67.14億元，按年下降15.7%，純利則在獲得「保就業」等多項政府資助共6.39億元下，按年大增3.9倍，至3.59億元，同時恢復派末期息28仙。大家樂首席執行官羅德承表示，預計來年的行業競爭將更為激烈，故對今年度業績審慎樂觀。

未擬登記C或D類食肆

首席執行官羅德承於業績發佈會表示，今季銷售回穩，早午市生意靠外賣策略已回復合理水平，目前經營現金流錄得正數，生意亦「介乎收支平衡之間」，但晚市仍然較遜色，「去到8點零鐘已經斷」；同時指再放寬堂食人數也難令市民回復搭枱信心，故未打算登記做C或D類食肆。

至於期內大家樂快餐店的平均單價約37.5元，按年下跌0.5元，羅德承表示，雖然通脹及食材成本帶來加價壓力，但顧客對價格非常敏感，「我睇唔到可以將價錢轉嫁畀消費者」，相信今年加價空間有限，會透過調整餐單組合，令顧客覺得物有所值。

受疫情影響，羅德承稱，速食餐飲的外賣佔銷售額比例由前一年度20%增至逾50%；而休閒餐飲外賣比例由10%增至30%，但透過第三方外賣平台的生意則不多。他解釋，主要由於顧客習慣親身點餐所致，而且第三方外賣平台要支付分成，「可能最低消費都要過100蚊先至有數計」。

羅德承表示，該集團今年會以前年業績作來年業績目標，實際表現要視乎疫情及限聚令的程度。至於擴店方面，他指要看能否負擔，「如果我哋銷售平均500、600蚊一呎，可負擔租金水平就一百幾十蚊」，而開店會物色更多鐵路網絡等地區。

大家樂昨收報16.86元，升0.8%，以全年38仙股息計，股息率2.3厘。