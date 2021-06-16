美聯儲議息會議在即，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，聯儲局將在年底起逐步退市，但步伐緩慢並今明兩年不會加息，以減低對市場震盪及避免引起退市恐慌。

她表示貨幣政策正常化步伐會緩慢發展，主要由於當地就業率至明年底才全面恢復，通脹亦在第4季見頂回落，「料最先減買按揭抵押債券（Mortgage-backed Security），明年國債量化寬鬆持續，屆時市場對於政策正常化及經濟復蘇有心理準備。」

而通脹上升現象屬短暫，第四季將見頂回落；央行政策正常化步伐將非常緩慢，美國債息回落利好亞洲股債表現。至於市場早前對於中國緊縮政策風險過度憂慮，「國內金融狀況仍然寬鬆，M2增長放緩，預期信貸不會廣泛收緊。」

全球步入疫情後的復蘇階段，並支持企業盈利改善，帶動環球股市V型反彈。該行預期美國、中國及亞洲，分別會在今年第三季、第四季及2022年達至群體免疫。

港股方面，該行指恒指下半年仍有追上空間，目標價看30420點；看好受惠周期性復蘇的服務消費板塊，料估值重估空間增加。滙豐的年初配置行業為結構性增長行業，例如科技、通信服務等；而今年下半年將偏重周期性行業，包括金融股、資源股、非必需消費板塊。

有見全球主要經濟體承諾減碳、及規管污染政策增加，不宜沾手煤炭、污染性行業等投資風險增加板塊。由於低息環境長期持續，將來政策正常化減慢量化寬鬆，該行將發掘另類收益來源，包括房地產私募股權、私募信貸、高息股票等。

該行北亞首席投資總監何偉華補充，主要看好高科技股如晶片股、中資消費股及太陽能股等。另外，人民幣匯價近期顯著回升，反映出口表現相當理想，不過歐美接種疫苗進度良好，經濟復蘇動力轉移至消費及服務，料中國外部需求放緩；故人民幣下半年將轉弱，「政府不想見到人民幣單邊升值，希望匯率政策維持人民幣穩定區間，隨著下半年GDP前高後低走勢，預期年尾人民幣兌美元貶值至6.6。」

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