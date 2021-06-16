樓市旺場，不少屋苑已出現缺盤現象，部份買家退而求其次，購買連租約放盤單位。世紀21奇豐周淑萍表示，火炭御龍山5座極高層A室，屬頂樓之下的「鳳凰樓」，座向東南，享全馬場景，實用面積773方呎，3房間隔，連租約以1,670萬元易手，呎價21,604元。單位現每月收租3萬元，租金回報率約2.2厘。原業主2009年5月以1,057.5萬元購入，持貨12年賬面獲利612.5萬元，升值近6成。

資料顯示，同座高層A室，實用面積同為773方呎，去年底以1,500萬元易手，反映半年後同類貨升值170萬元或一成。

中原地產分行經理許秋偉表示，近日二手交投活躍，火炭駿景園最新錄2座中層D室成交，實用面積676方呎，套3房間隔，議價後以1,015萬元易手，呎價15,015元。原業主於2014年以725萬元購入單位，持貨7年，賬面獲利約290萬元，升值約40%。

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