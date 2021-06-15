【本報訊】「白居二」熱潮席捲全城，過去三星期料不少於200宗成交，天水圍成白居二上車樂園，佔90宗最多，與上一屆白居二同期成交量比較，急增逾兩倍。荃灣尚翠苑一周內兩度破頂，呎價直逼1.4萬元，再創新界未補地價居屋新高。

據祥益統計，新一批白居二自上月底推出至今約三星期，天水圍錄90宗居屋第二市場，天頌苑佔約三分一最多；該行指，上一屆白居二推出時、即2019年12月底，天水圍居屋第二市場同期成交量約26宗，意味新一屆白居二的購買力更強，比年半前急增2.4倍。

太平邨賣205萬

中原伍耀祖稱，屏欣苑A座低層4室，實用面積447方呎，獲白居二買家以446萬元購入，原業主2018年11月以197.89萬元一手買入單位，持貨未滿三年轉售，需付10%即44.6萬元額外印花稅，扣除該筆稅款後，賬面仍獲利203.51萬元。

新界北區6月上半月錄約69宗二手成交，未補地價居屋及公屋已佔約28宗，比例達四成，其中九宗300萬元有找的公屋盤；最平為太平邨平治樓高層7室，實用面積377方呎，以205萬元易手。世紀21鄺志輝稱，將軍澳過去三星期錄超過30宗白居二成交，400萬元左右的平價盤最搶手，惟這類盤源已「清晒」。

富誠林栢榮稱，黃大仙下邨龍順樓極低層4室，實用面積439方呎兩房，業主開價295萬元，由於單位層數低，故放盤已接近一年，直至最近白居二出爐，劈至250萬元終獲承接，呎價5,695元，創屋苑呎價今年新低。

美聯柯志東稱，荃灣尚翠苑C座極高層8室，實用面積441方呎，兩房間隔，今年3月以598萬元放盤，本月初反價至629萬元，議價後以615萬元未補地價沽出，呎價13,946元，無論樓價及呎價均創屋苑居二市場新高，呎價更打破屋苑上星期13,796元紀錄，再創新界區未補地價居屋新高，新紀錄再略為推高1%。原業主2017年6月以296.9萬元入市，持貨四年賬面獲利318.1萬元，升值一倍。荃灣本月暫錄得80宗二手買賣，尚翠苑佔14宗，是區內交投量最多屋苑，較指標上車屋苑荃灣中心僅兩宗多六倍。

翠華花園呎售2.1萬

居屋市場造價創新高，刺激私樓水漲船高。屯門時代廣場D座高層7室，屬實用面積583方呎三房戶，最新以858萬元易手，為屋苑入伙逾30年來樓價首次升破「八球」。原業主2018年5月以788萬元購入，三年賬面賺70萬元離場。

沙田翠華花園呎價重上2.1萬元，直逼歷史高位。代理指，A座極高層5室，屬頂樓對落一層的「鳳凰樓」，實用215方呎，以452.8萬元易手，呎價21,060元，創屋苑呎價歷史第二高。