黛麗斯（333）日前公佈截至9月底止第三季數據，銷售按年升20%至4.12億元，主要受惠美國及歐洲市場復蘇，以及無縫產品強勁需求所致，配合產碞組合的調整，毛利率同比亦上升；計及首三季，收入按年升6%至10.5億元，美國市場佔銷售總額77%，歐洲市場佔15%，其餘市場佔8%。

集團去年11月曾供股，五供二集資約4,000萬元，主要用作購買機器，投資印尼、泰國及緬甸。事實上，市場對供股消息反應正面，未曾跌穿供股價0.5元水平，David Webb更透過供股，將持股由6.98%增至8.98%，看好之說毋庸置疑。最新中期業績已扭虧為盈，全年業績有望延續強勢，過去兩年因見紅未有派息，新一年度在業績翻身下，又多個派息憧憬。唯一缺點是成交疏落，入場預咗要有坐貨心理準備，宜候0.6元以下吸納，等業績有好消息跟尾，跌穿0.5元止蝕。

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