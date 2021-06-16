港股再次進入悶局，除等待儲局議息結果外，四年一度（今屆因疫情延遲一年）的歐洲國家盃開鑼，也影響市場氣氛。無他，唔少人都棄股取波，加上時差關係，香港人要捱更抵夜睇波，朝早點會有精神炒股，惡性循環下，悶市變得更悶。以我自己為例，暫時睇咗8成以上賽事，將股票放埋一邊，當然有好冧巴會繼續同大家分享。

講開賭波，某程度上與炒股相似，都要講策略。你可能會話，賭就賭啦，扮咩策略，賭運咋嘛。冇錯，結果係由天決定，運氣大於一切，但如何落注、買幾大係自由決定的，贏可以贏多啲，輸可以輸少啲。從炒股角度出發，市況好手風順，戰線自然會多啲，買嘅金額亦會相應提高，相反，市差唔易炒，寧願玩少啲甚至唞唞，簡言之就係贏谷輸縮，整個策略絕對可以套用在賭波身上。

另一樣就係值博率，炒股票一蚊博十蚊，二話不說衝入場，十蚊博一蚊嘅，不如慳啲使。任你法國佬呢場波贏梗，但賠率只得1.1倍，1,000蚊博100蚊，絕對唔划算，倒不如買細啲博讓球盤，難度高咗但勝在有數圍，仲可以玩多幾場。有興趣交流賭波心得，歡迎上本欄fb賜教，每日也有新post update，祝各位好運。

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