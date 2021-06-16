港交所（388）今個月踏入上市21周年，行政總裁歐冠昇撰寫任內首個網誌，並解釋加入港交所的原因。他表示，港交所業務在地理及時間佔盡優勢，前景太好，「香港是中國最國際化的城市，也是國際上最中國的城市，港交所身處香港市場的中心，與全球不同的市場制度對接，擁有獨特的優勢連接中國與世界。」

歐冠昇指出，中國經濟高速增長和金融對外開放的趨勢不會改變，隨著中國金融市場繼續對外開放，進出中國的跨境資本流動需求勢必劇增。作為互聯互通機制的先鋒，港交所將繼續夥內地交易所等，滿足跨境投融資需求。在地緣政治背景下，港交所作為內地與國際市場橋樑的作用只會比以前更加重要。

另外，港交所在新經濟融資，包括生物科技融資方面仍有巨大潛力。新冠疫情讓醫療衛生成為全球關注的焦點，該所有責任推動這一行業的健康發展。港交所將不斷吸引來自中國和其他全球各地的生物科技公司來港上市。

他續指出，港交所在可持續發展方面大有可為，亦是長遠發展方向。過去數年，該所透過完善《上市規則》、推出ESG Academy等多種方式，推動上市公司加強有關環境、社會及管治（ESG）資訊披露，以創建一個透明、多元化的綠色金融生態圈。

港交所在今月27日迎來上市21周年，目前在港交所的上市公司已經多達2,550家，較2000年的790家增長了兩倍多。港交所的收入由21年前的23億元增長至去年的192億元。

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