Mirror、Error近日聲勢如虹，更成為上市公司通告抽水對象。HMVOD（8103）最新發表「接近半年」，即今年1月1日至6月11日、累計點擊前五位之影視排行榜，結果由Error成員阿Dee（何啟華）、Mirror的Tiger（邱傲然）及盧覓雪合演的本土賀歲片《向西聞記新春特別篇：阿姨！我不想努力了！》登上首位。

通告更指，上述賀歲片自今年大年初一上架時，已率先跑出，成為該平台片王；其後Mirror舉行演唱會、ViuTV播出《ERROR自肥企画》，令兩組合人氣暴升之餘，亦再次帶動《向西》賀歲片的收看率，其累計點擊大勝新垣結衣及星野源一對準新人主演的《逃避雖可恥但有用新春特別篇》。

hmvod 2021 上半年前5 電影排行榜（1╱1–11╱6）

1) 《向西聞記新春特別篇：阿姨！我不想努力了！》

2) 《逃避雖可恥但有用新春特別篇》

3) 《骨妹》

4) 《天能X Spatial Edition》

5) 《獨裁者之誕生》

hmvod 2021 上半年前5 劇集排行榜（1╱1–11╱6）

1) 《如果30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（10 集）

2) 《逃避雖可恥但有用》（10 集）

3) 《向西聞記》（12 集）

4) 《把砒霜留給自己》（10 集）

5) 《西荻窪三星洋酒堂》（6 集）

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