山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson早前拆售車位，吸引一眾內地富豪入市。據土地註冊處資料，59、60及61號三個相連車位，上月以2,850.3萬元成交，每個售價950.1萬元，買家為虞鋒（YU FENG），即雲鋒基金創始人。

資料顯示，虞鋒為Mount Nicholson內地富豪業主之一，早於2016年斥6.85776億元買入15樓A及B室兩個單位，實用面積共8,792方呎，呎價7.8萬元。雲鋒基金由阿里巴巴（9988）創辦人馬雲與好友虞鋒共同創立，專注投資電訊、科技及媒體等行業。

Mount Nicholson車位買家陸續曝光，包括大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻家族，斥3,932萬元連掃4個﹔德永佳潘氏家族以逾4,400萬元購入4個﹔深圳上市公司仁東控股董事長霍東斥930萬元購入一個。

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