隨英國、加拿大推出針對港人的簡易移民計劃，移民潮越趨熱烈。投資移民顧問哈維法律集團全球管理合夥人Jean-François Harvey透露，過去2年委託集團協助移民的客戶比以往高3倍，家庭客戶亦趨向年輕化。

Harvey表示，集團留意到2019年底至今香港人的移民需求不斷上升，而且意欲保持穩定；又認為是次移民潮有3個高峰期，從反送中運動、肺炎疫情到國安法，引起的移民需求一浪比一浪高。

Harvey續指，香港本地客戶中3大熱門投資移民計劃，依次為加拿大的創業簽證（SUV）、英國BN(O)簽證、澳洲的188C重大投資者簽證（SIV）。他又指反送中運動前，集團客戶多為中年夫婦的家庭，但近來有更多父母40歲以上、子女10歲以下的年輕家庭客戶計劃移民。

加拿大6月初推出港人救生艇計劃，可申請最高3年開放工作許可（OWP）；上周更加推2項針對在加工作或剛畢業港人的新簽證途經（Stream A、B）。集團註冊海外律師何景楨就此表示，港人可利用OWP的3年期限內求職後，再以新簽證途經更快入籍成為加國永久居民。

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