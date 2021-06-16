航空業百廢待興，正探索新服務模式，《路透》報道，國泰（293）與空中巴士合作研究新駕駛系統，在長途機大部份時間只需1位機師操作，料2025年實施。國泰回覆指，只是研究相關概念，未有實施時間表，強調在航空安全上絕不妥協。

報道指，國泰與空中巴士合作研究新系統，讓用於長途航班的A350寬體機在採取單機師摸式，即由目前規定3至4名機師中至少2人在駕駛艙，改為只需2名機師交替駕駛。報道指，漢莎航空亦有參與研發單機師系統，但沒有實行計劃。

國泰：仍在概念階段

國泰回覆本報時，確認與空中巴士共同開發減少機員運作（Reduced Crew Operations）概念，但並未展開任何具體工作，該公司目前亦無訂購有關系統。國泰強調，「在安全的首要任務上絕不妥協」，而新系統各方面都要進行全面測試並須獲得監管機構批准，機師也需完成指定課程。

至於未來發展，國泰指，單機師概念的適合程度及效益仍是一個新方向，最終運作模式仍取決於疫後航空環境，而該公司會繼續推動航空業創新研發，繼續與空中巴士合作並支持有關概念。

自動駕駛惹安全爭議

報道引述接近研發項目的消息人士指，空中巴士為A350客機調整自動駕駛及飛行警告系統，以協助單獨一名機師處理故障，包括中型飛機的「緊急下降」功能可自動降低飛行高度，免卻機師下指令。

不過，自動駕駛或引起安全憂慮，報道引述接近漢莎航空的人士指，該公司去年認為新系統不符合安全標準，因為空中巴士應該確保15分鐘內在沒有機師操作下仍可自行運作，但不獲保證。漢莎航空發言人表示，目前是以顧問身份參與研發。

目前單機師操作的航機，最多只可載9名乘客，歐洲航空安全局（EASA）正著手研究放寬規定，局長Patrick Ky今年1月估計，單機師操作模式很快可以實施。報道指，EASA計劃2022年展開認證工作，但料2025年實行新模式仍有重大風險。

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