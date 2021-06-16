一場世紀疫情，加速瘋狂網購的消費模式，百貨業亦面臨轉型。恒基兆業旗下百貨業千色Citistore，於大角嘴開業達15年分店經營至本月底結業。

千色Citistore前稱千色店或千色百貨，乃「四叔」李兆基的恒基發展（097）全資擁有百貨公司，各分店一律設於恆基物業或商場內。是次結業的千色Citistore於大角嘴港灣豪庭基座商場，該店2005年開業，至今已達15年，乃全線千色Citistore唯一一間九龍分店。

記者今午現場直擊分店，商場內掛上千色Citistore「結業通知」告示牌，為答謝顧客，場內設有不少優惠，部份店內掛上「買10送2」優惠，部份貨架上貨品已見被選購得「七七八八」，個別貨種甚至被「掃光」，未見售貨員增上新貨。場內不少市民或街坊到場選購。店內部份地方掛上帳篷，顯示工程進行中，應為清拆店內擺設作準備。有消息指千色Citistore佔地位置將轉做餐廳食肆。

百貨品牌由外孫女「做起」

「四叔」李兆基家族旗下恒基發展百貨業務，早年由「四叔」外孫女李敬恩獨擔大樑「做起」品牌，包括翻新及管理集團旗下元朗及荃灣千色匯廣場，但不包括零售業務。及後集團於2018年「再下一城」，以3億元向日本FamilyMart UNY收購本港零售業務，涉及太古城中心APITA及樂富廣場UNY，而集團百貨公司版圖亦再擴大。

不過，自「四叔」於2019年中退休，李氏集團業務亦迎來人事變動，其中李敬恩親妹李敬儀則於同年，獲委任為千色店及上述日牌百貨店的公司董事。

據恒發去年年報資料，千色Citistore目前於本港有6間分店，包括荃灣千色匯II、元朗千色匯、馬鞍山新港城中心、屯門時代廣場、將軍澳新都城中心二期，以及即將結業的大角嘴港灣豪庭廣場。事實上，港灣豪庭之分店，原佔地近8.47萬方呎，早於2019年已大減逾一半至約3.96萬方呎。

截至去年底，上述百貨業務稅後盈利達1.27億元，帶動集團純利按年升6,500萬元或1.05倍；其中千色店的稅後盈利更錄得9,400萬元，按年增加1,800萬元或24%。

至於李敬恩則於2019年「轉戰」同系恒地（012）租務部，並於去年接替退休的薛伯榮，成為集團署理租務總經理。

據恒地去年年報披露，集團在本港擁有已建成之自佔收租物業樓面面積達950萬方呎，包括55%為商場或零售舖位、37%為寫字樓等。

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