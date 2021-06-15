【本報訊】港股自端午長假期完結後，周二復市惟弱勢未改，昨一度急挫388點，先跌穿20天線，其後尾段更失守50天線收市，北水全日淨流出逾4億元。金融分類拖低大市表現，包括友邦（1299）、滙控（005）及中銀香港（2388）等金融股普遍下跌。

恒指昨高開104點，至28946點，最終收報28638點，跌204點或0.71%。大市全日成交額達1,437億元。國指收報10668點，跌82點或0.76%；科指跌30點或0.38%，報7961點。

友邦、美團（3690）及藥明生物（2269），收市分別跌1.7%、1.6%及3%，共包辦昨日近半跌幅；至於金融分類指數累計則拖低大市下跌124點，當中友邦和建設銀行（939）分別拖低39點及19點。

議息前投資者審慎

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，對上一次的升勢至今累升1,800點，以一半為回調目標，相信短期會為大市帶來支持。他續指，投資者對周四美國議息持審慎態度，不敢輕率入市，料大市未來兩天會於28600至28700左右上落。

藍籌汽車股比亞迪（1211）則造好，昨逆市漲近5%，收市報224.4元，升至三個月以來高位。另外，中國燃氣（384）昨早急瀉逾一成，上午接近11時突停牌，事件或與上周湖北燃氣爆炸事故有關，其停牌前跌15%，報25.3元。