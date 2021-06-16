莎莎（178）截止3月底止全年蝕3.51億元，按年虧損收窄32%，但撇除零售店鋪資產減值撥備及已終止經營業務的業績，核心虧損為3億元，按年多蝕47.4%，連續第2年不派息。莎莎預計今年度將會關約15至20間店鋪。

年內持續經營業務的營業額按年跌46.8%至30.4億元，當中香港及澳門的零售及批發銷售額下降57.8%至20億元，同店銷售按年減少54.4%。莎莎指，疫情及地緣政治風險對港澳經濟造成前所未有的衝擊，但由於澳門通關後銷售跌幅明顯收窄，令下半年度港澳按年銷售降幅收窄。該集團預期，在香港特區通關前，此趨勢很大機會將隨著澳門的內地旅客繼續回升而持續，而隨著疫苗接種計劃展開，希望疫情最差的時間經已過去。

疫市變陣攻本地客

莎莎指，期內審時度勢，積極了解本地顧客的需要，並針對性地加強切合顧客喜好和需要的產品類別，如防疫及個人護理等，同時相應調整店鋪的產品陳列以吸引本地顧客，以刺激銷售及有效提高顧客忠誠度。

中國內地收入2.9億元，按當地貨幣計算升15.9%，同店銷售上升5.4%。莎莎指，第三季度內地消費回復正增長，支持該集團加快開設新店的進度，在年內策略性集中資源於重點城市群開店，提高了營運效率，令年內虧損大幅收窄66.6%至1,270億元。

至於線上業務營業額按年吉增45.4%至5億元，佔總營業額比重由6%增至16.5%。第三方平台及O2O業務的銷售增幅，帶動整體線上業務下半年錄得利

潤，並足以彌補上半年的虧損，令分部業績全年能夠扭虧為盈。

將理順店鋪網絡

截至期末，持續經營業務的零售店舖總數為235間，按年淨減3間，當中港澳分店淨減12間至100間，關閉的店鋪全部位於香港特區，當中超過八成位於遊客區如尖沙咀、銅鑼灣和旺角等。莎莎指，今年度香港租約期滿的店鋪共38間，鑑於現時業主提供暫時租金寬免的步伐放緩，將會主力透過理順店鋪網絡及減低開支，以實現更精簡成本結構的未來長遠目標，預計全年將會關閉約15至20間店舖。而內地分店則淨增13間至57間，馬來西亞分店淨減4間至75間。

莎莎表示，疫情為人類帶來難以形容的災難，莎莎亦無可避免地承受巨大壓力，該集團已採取變革措施，務求令業務更加適切當前消費者的購物模式，包括銳意邁進新零售領域，正投入更多資源發展線上業務，加快融合O2O業務。

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