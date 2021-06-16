樓市轉熱，有「股壇金手指」稱號的惠理基金(890)主席謝清海，新近出擊入市買「磚頭」。除過往鍾情的豪宅外，上月底斥資2,280萬元購入傳統港島藍籌屋苑太古城一個海景花園單位。

土地註冊處資料顯示，太古城美菊閣中層G室，實用面積1,015方呎，屬3房單位，獲買家以2,280萬元購入，呎價22,463元。單位登記買家謝清海(CHEAH CHENG HYE)，與「股壇金手指」稱號及惠理基金主席謝清海同名，料屬同一人。原業主2005年斥685萬元買入，持貨16年，賺1,595萬元，升幅2.3倍。

過往謝清海入市不少物業，如2001年斥1,530萬元購入大潭陽明山莊12座單位，2007年再以2,950萬元購入陽明山莊11座單位。96年斥以960萬元購入春暉道慧景園，惟2002年4月以710萬元蝕沽。

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