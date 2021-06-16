中澳關係持續緊張，今年3月起中國對澳洲葡萄酒徵收為期5年的逾200%關稅。澳洲政府正研究更強的法律理據，並可能隨後訴諸世界貿易組織（WTO）解決與中國的葡萄酒關稅爭端。

《彭博》報道，澳洲貿易部長Dan Tehan在訪問中表示，「正在積極考慮」訴諸WTO投訴中國，澳洲會「短時間內」作出決定」，「必須確保我們能拿出最好的法律論據及最佳法律案例，我們要確保自己竭盡所能提出強而有力的案件。」

隨着兩國關係日益緊張，中國於3月對澳洲葡萄酒徵收最高218%的關稅，為期5年。中國表示，澳洲葡萄酒獲得了補貼，並以低於市場價值的價格對華銷售；而澳洲政府則不同意這樣的說法。

而澳洲總理莫里森早前亦表示希望重啟與北京的對話，表明「澳洲隨時準備坐下來討論如何使我們的伙伴關係發揮作用。」

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