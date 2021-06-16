經營模式類似Uber的中資卡車運輸公司滿幫據報擬在美IPO，籌集多達15.7億美元資金，或成今年中資公司在美國最大的IPO之一。

根據美國證券交易委員會的文件，滿幫將以每股17至19美元的價格，發行8,250萬股美國存託股票。按最高價格計，滿幫IPO規模可與1月份霧芯上市相媲美，當時霧芯連超額配售股份在內，籌集資金超過16億美元。滿幫IPO也有承銷商發行超額配售股份的條款，故規模或超過霧芯科技。

滿幫獲軟銀和騰訊控股等投資者支持，去年淨收入25.8億元人民幣，淨虧損從2019年的15.2億元人民幣擴大至34.7億元人民幣。籌集的資金打算用於投資基礎設施開發和技術創新、擴大服務範圍和一般企業用途，包括營運資金需求和潛在收購與投資。

IPO由摩根士丹利、中金公司和高盛集團牽頭。股票預計將在紐約證券交易所上市，代碼為YMM。

據《彭博》數據，中國和香港的公司今年已在美國IPO中籌集了84億美元，是去年同期的4倍多。

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