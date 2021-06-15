【本報訊】美國通脹升溫壓力加劇，被視為通脹領先指標的生產者價格指數（PPI），5月按年升6.6%，是有紀錄以來最大按年增幅。聯儲局將於本港周四凌晨2時公佈的6月議息結果前夕，標普500昨日甫開市破頂，惟其後迅速回落，道指一度跌133點 ; 美滙指數企穩90.5水平，10年期美債孳息重回1.5厘。

投資者留意聯儲局貨幣政策委員如何處理美國通脹急升，以及委員有否討論縮減買債規模計劃與啟動時機等。摩通首席美國經濟師Michael Feroli昨向路透稱，料聯儲局主席鮑威爾有機會提及削減買債，但聯儲局貨幣政策委員認為當前美國經濟狀況，跟當局收緊貨幣政策的經濟要求仍相距甚遠。著名對沖基金經理瓊斯前日指聯儲局本月議息過去四至五年內最重要一次，若當局繼續忽視美國通脹，他將大手吸納大宗商品、加密貨幣與黃金。

AMC淡友單日輸38億

此外，美國5月零售銷售按月跌1.3%，遜市場預期跌0.8%，因華府向美國民眾派錢等財政刺激手段的效用消退。約本港昨晚上10時，道指跌107點，報34286點；標指跌3點，至4251點，曾升見4257.16點的紀錄新高；納指跌25點，至14148點。另外，「Meme股」之一的AMC本周一上演「逼空」大戰，股價於周二早段再升逾一成至63.13美元。路透昨引述金融數據分析商Ortex統計資料，估計沽空AMC的大戶周一單日輸4.88億美元（約38.06億港元）。