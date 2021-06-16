大收逾3萬票的新世界（017）大圍站上蓋柏傲莊III，上兩個周六沽清共666伙，套現約94億元，早前推出4號價單170伙，現落實本周日父親節開售173伙，包括首輪撻定的3個單位。另同日起招標四房大宅，當中包括首度推出、面積1,676方呎的河景樓王單位。

是次開售的173伙，有170伙來自4號價單，單位包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房，以及35伙四房；實用面積285至1,022方呎。維持最高20%折扣優惠，折實介乎737萬至2,897.9萬元，呎價18,760至29,037元，整批折實均價24,858元，較首張價單約2萬元，提價24%。入場單位8A座7樓E室，面積289方呎一房，折實737萬元，呎價25,502元。

發展商指，柏傲莊III本周六下午2時截票，同日時抽籤，周日父親節早上起開售173伙，以及重售3伙早前撻定的單位。另外，項目同日起招標46伙四房單位，由當日早上10時起招標，至翌日上午11時截標。當中包括1A座55樓A室，實用面積1,676方呎的四房河景樓王。單位以逾25米廣角觀景設計，附有約8.8米闊曲尺露台。平面圖所見，橫廳長達8.6米，主人房則長逾4米，闊4.8米。

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