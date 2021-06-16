世紀疫情衝突全球經濟，本港寫字樓市場亦起重大變化，核心甲級商廈空置率上升，隨著工作模式改變，部份機構節省租用商用樓面，令商廈需求下降。在中環擁有商廈王國的香港置地，將旗下中環公爵大廈2層樓面作Centricity Flex共享靈活工作間供租用，設有無線網絡使用，每小時最低50元。

置地是次在香港推出的自行營運的的靈活工作間Centricity Flex，原有樓面是由律師樓租用，兩層樓面涉及2.5萬方呎，租戶最少可租用約300方呎樓面，租約期為3個月至3年不等，樓層備有辦公套間、會議室、開放式工作空間、私人辦公隔間、活動空間，配備免費WiFi上網及備有營養健康餐飲選擇的專營餐廳。

置地公司執行董事周明祖表示，是次設立的靈活工作間屬長期創新策略的一部分，Centricity Flex旨在滿足租戶對更加靈活和注重健康的辦公空間的需求。現時置地公司在旗下中環物業為租戶提供一站式解決方案，租賃空間小至辦公隔間、大至超過10萬方呎的多層辦公空間，租約期短至數月、長至十年以上，以滿足企業不同階段的增長需求。據悉，目前有大型國際金融機構有意承租上述Centricity Flex工作間。

Centricity Flex。

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