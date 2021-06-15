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【本報訊】困擾恒大（3333）的債務危機近期有越演越烈之勢。據內媒報道，遼寧省政府已與恒大討論國資入股其有份參股的盛京銀行（2066）事宜，但雙方尚未談攏。據消息人士指，是次安排旨在稀釋恒大所持股份，改變現在恒大控制盛京的局面。預期若恒大失去盛京的控制權，日後要從盛京融資的難度將會大增。

目前恒大持有盛京36.4%股權，是盛京銀行最大單一股東，而瀋陽市政府國資委持有5.45%。據財新傳媒旗下「我聞」報道，遼寧省政府計劃安排國資入股盛京銀行，從恒大手中取回盛京的控制權，但雙方因某些原因尚未談攏。

專家：易被翻融資舊賬

是次股權變動，令人聯想起今年初遼寧省政府的另一計劃，要將省內不包括盛京在內的12間城商行合併成為遼寧銀行。不過，據本報向熟悉內地事務與恒大的人士了解，他估計今次政府要掌控盛京的原因，是恒大與盛京之間的千億違規貸款金額太大，觸動政府神經。恒大及盛京未就事件置評。 iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，國資若入股盛京，可能會令恒大日後通過盛京銀行取得融資的規管壓力加大，過去的融資也較易被翻舊賬。雖然這不代表一定出問題，但掣肘將無可避免加大。

受事件影響，盛京昨日大跌5.4%，報7元；恒大亦跌2.5%，報10.94元。據彭博數據，恒大美元債走弱，2024年到期、票息率9.5厘的1美元面值債券跌1美分，至72.7美分，創近14個月新低；2025年到期、票息率8.75厘的1美元面值債券跌0.6美分，至69.7美分。

財新早前曾經報道，中國監管部門要求主要債權行對恒大債務敞口開展壓力測試；銀保監正調查恒大與盛京銀行之間的逾千億元交易，恒大作為盛京大股東向盛京發債，取得資金再增持盛京，令盛京直接或間接渠道向恒大輸血，被指涉及違規向其提供貸款。上月，盛京上海分行被處罰合共近552萬元，主因涉及違規向關係人發放信用貸款。

恒大曾發聲明稱，與盛京開展的金融業務均符合國家相關法律法規，公司成立25年以來，從未出現過借款利息晚付、本金逾期歸還情況，又否認監管機構要求其債權銀行進行壓測，並表示生產經營一切正常。

恒大物業多賺1.8倍

除了恒大以外，其主席許家印所屬的「鋤Dee會」多名成員均為盛京股東，包括華人置業（127）劉鑾雄夫婦、「重慶李嘉誠」中渝置地（1224）主席張松橋、鄭裕彤家族、「仙股大王」孫粗洪、維他奶後人、股壇名人莊友堅太太羅琪茵，以及百仕達兼眾安在綫（6060）大股東歐亞平。

另恒大物業 （6666）昨舉行股東大會，惟公司稱管理層不在港，故未現身。公司上市後首份業績顯示，純利按年大升1.8倍至26.5億元人民幣，惟公司稱仍處於業務快速擴展階段，不建議派末期息。