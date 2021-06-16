蘇寧易購股東被動減持，以及創辦人張近東股份被司法凍結，該集團回應指已經向北京市第二中級人民法院提出執行異議，法院亦已經受理。

蘇寧易購昨天（周二）公告指，股東張近東所持5.8%股份被北京市第二中級人民法院司法凍結，佔其所持比例的27.68%，導致股價一度跌停。隨後蘇寧置業回應指，由於相關的公證債權文件，不符合最高人民法院關於公證債權文書執行的要求，已經向北京市第二中級人民法院提出執行異議，並指出法院已經受理。

於本月初，北京市第二中級人民法院判決蘇寧電器、張近東、蘇寧置業等被強制執行超30億。隨後蘇寧電器再減持其持有的上市公司蘇寧易購的股票，但由於部分股票質押式回購交易觸發協議相關條款的約定，被動減持1000萬股，在之後的6個月內，蘇寧電器還將減持不超過3.84億股蘇寧易購股票，佔公司總股本4.12%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略