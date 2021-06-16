下午5時55分

美國聯儲局旗下聯邦公開市場委員會（FOMC）星期三舉行會議，並會於本港時間周四凌晨公佈議息結果，美國聯儲局主席鮑威爾會於會後發表講話。

新加坡銀行首席經濟學家馬蘇（Mansoor Mohi-uddin）認為，美聯儲將維持其鴿派的立場，惟可能會開始討論何時縮減量化寬鬆政策，並調整對未來加息的預測。他相信聯邦基金利率維持在0%至0.25%不變，並繼續每月購買1,200億美元的債券，估計會在2024年加息，而非2023年。

保德信固定收益全球宏觀經濟研究團隊、G10經濟體首席經濟學家Ellen Gaske預計縮減資產購買的話題將以某種形式出現，否則聯儲局可能被視為脫節，今次顯然是市場參與者發起有關縮減資產購買的討論，但最近有聯儲局官員表示現階段進行討論似乎合理。

關乎利率預期點陣圖，四名FOMC成員之前曾預計聯儲局將於2022年加息，七名成員則預計將於2023年加息。Gaske認為2023年下半年的市況可能更適合加息。

據《彭博》，美國聯儲局主席鮑威爾可能會考慮提早縮減刺激貨幣政策，及暫定最早在2023年加息。市場預期，FOMC將利率維持在接近零的水平，並重申將繼續以目前每月1,200億美元的債券。在3月時，FOMC18位成員中有7位預期在2023年加息。

鮑威爾認為，現時因疫情和供應受影響而引發的通脹是暫時性，2022年及2023年的通脹預測可能會受到密切關注，以確認確認物價上升是暫時性的觀點。

美國10年期國債孳息率跌0.45%，至1.492厘。

美國三大指數期貨個別發展，納指期貨升0.09%或12點，至14,034點，道指期貨跌0.15%，至34,125點；標普500指數期貨跌0.05%，至4,234點。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略