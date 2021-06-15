自全球受疫情影響，各主要央行去年均積極推出寬鬆貨幣及財政政策。隨着疫苗面世，全球經濟活動漸復蘇，供應短缺加上強勁需求，最終重燃了全球的通脹壓力。無論能源或基本金屬及農業等，整體價格明顯上漲，推升美國10年期平衡孳息率見2.5厘。

目前通脹仍是市場最擔憂問題之一。債券市場預測未來價格將繼續上揚，顯示市場預期通脹將繼續上升，但聯儲局則對此保持樂觀的態度，並表示還有一段相當的時間才會收緊政策。但事實上，若就業和通脹數據持續上升，聯儲局有可能「改口風」。

不過，即使「收水」，估計沒有「恐慌」。事實上，今天的宏觀狀況與2013年的「收水恐慌」前的情況非常相似。參考2013至2018年聯儲局貨幣政策正常化時期的數據：首先，美國孳息率上升並不導致市場進入調整。隨着加息預期被消化，企業盈利上升支持股市走勢，其中股市在整個加息周期中更出現反彈。其次，在利率上升時期，債券表現不一定不理想；尤其是利率上升是由經濟增長推動時，風險資產將有更強勁的表現。

股票方面，金融業將因利率上升導致淨息差擴闊，並且經濟活動加強而增加貸款收入。債券方面，能源相關、全球鋼鐵和鐵礦石，以及歐洲銀行AT1和保險RT1，將受經濟增長、大宗商品價格上揚和孳息曲線陡峭而受惠。因此通脹並不一定是市場的不利因素，投資者應為「收水」和加息的可能性作好資產配置，好好把握良機。

星展香港投資總監辦公室（北亞區）