這個星期交《蘋果》這份稿的同時，我在預備星期五的一個企業培訓，談社交媒體的演算法。然後我反覆的翻看了很多資料。社交媒體的內容，不是我已經很熟悉的嗎？理論上是，但實際上還有很多東西要顧。

一些聽起來很熟悉的內容，我也會嘗試做點Fact Check，或看看投影片上的截圖是否已過時。facebook的廣告管理員有沒有新界面呢？不過更重要的，當再反覆再查看資料，有時更會得到新的啟發。這就是digital可怕的地方。一直在做，也一直在學，然後透過實習，隨時都會找到新的元素。

正因為做digital的本質是這樣，於是我在培訓課程中，也有一張投影片寫著「I could be wrong」。不是因為我亂講；也不是因為我不fact check。這句說話有幾個意思，但最重要都是希望與會者覺得這講者「錯」時，就要出聲參與。

首先，digital嘛，每天在變。有時是facebook自己更新功能，但有時也因為Apple的新構想，把原來facebook的東西打亂了。當然我每天也花時間去追新聞，新功能，也總不能保證100%所有新資訊都知道。

另外，就當然是有些情況下，可能我上星期的做法還是A；但前兩天變了B，而我因為這幾天沒有做到某些工序；於是又有機會不夠Update。

當然更大機會是，不是我對或錯，而是同一件事，在digital的世界有很多方法去做；與會者隨時有更好的方法。又或者有是未必是好與不好，只是有多個備用方法，當一個方法行不通時，也不至於「企晒響度」那麼糟。

Jansen Lu

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