中國華融（2799）由於持續停牌，其股票可能會遭到MSCI等指數公司剔除，市場預期將會牽起新一輪拋售潮。

《彭博》報道，中國華融已經停牌第50個交易日，50天期滿後，華融將不符合MSCI設定的可投資市場指數成份股的要求，可能會從MSCI中國、MSCI新興市場等指數中剔除；而據標普道指的規則，華融可能最早於7月達到指數的剔除標準。

由於未能在3月尾按時披露年報，中國華融股票自4月1日起停牌至今。彭博數據顯示，全球超過2,100億美元的交易所交易基金（ETF）追蹤成份股中含有華融的MSCI各大指數。若華融被MSCI剔除，一旦復牌，股票將面臨巨大拋售壓力，因被動資金力求減少與基準指數的跟蹤誤差。

信誠證券聯席董事張智威表示，華融被剔除的機會很大，因為在剔除更多的中資股方面，MSCI正面臨美國的壓力。他亦指出，華融復牌後被動和主動資金都會拋售，如果股價不停跌，公司融資就會面臨很大問題。

MSCI回覆《彭博》稱，無論何種停牌原因，停牌期超過上限，MSCI就會評估並宣佈剔除實施日，公告日比實施日提前兩個交易日。而中國華融則未有回應。

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