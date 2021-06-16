外媒報道，私募基金黑石（Blackstone）即將收購辦工室開發商SOHO中國（410），這將是黑石在中國的最大房地產投資。SOHO中國昨日停牌，以待刊發內幕消息及根據《香港收購及合併守則》而作出公告。

《彭博》引述消息指，黑石或最快在本周宣佈收購，由於此事屬於機密，他們要求不透露身份。這些人說，SOHO中國估值或達30億美元，SOHO中國停牌前報3.8元，市值接近198億港元（折合約25.5億美元）。SOHO中國停牌一周，股價累升48%。

據報雙方雖未有正式協議，但談判已進入最後階段，黑石拒絕置評，SOHO中國則未有回應。

去年起SOHO中國一直被視為收購目標，因為其管道中缺乏新資產，而且中國主要城市的辦公樓租金不斷下降，其利潤越來越受壓，去年3月曾表示，正與海外投資者就一項潛在的交易進行談判，可能導致收購。

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