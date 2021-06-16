【本報訊】商業地產開發及運營商SOHO中國（410）的賣盤交易昨日終有定案。SOHO中國公佈，大股東潘石屹、張欣夫婦獲私募基金黑石（Blackstone）以每股5元提出收購要約，涉及28.56億股或54.93%股權，涉資142.8億元，但潘氏夫婦將保留合共4.68億股股份，約佔該公司9%股權，繼續為第二大股東，以調動資源為公司發展提供幫助。

黑石按例須以同樣每股5元，向其餘持有36.07%股權的公眾股東提出全面收購，若按公司已發行近52億股並扣除潘氏夫婦所保留的4.68億股計算，要約現金代價最高為236.6億元（約30.33億美元）。不過，公告引述黑石稱，其有意在要約截止後維持SOHO中國的上市地位。

今次收購價較SOHO中國停牌前報的3.8元有31.6%溢價，但對比去年3月傳出黑石以每股6元洽購，今次收購價大減17%，當時洽購的交易價達40億美元。

擬維持上市地位

根據交易協議，SOHO中國與黑石的交易須於今年內完成，先決條件包括獲內地市監局判定未有違反反壟斷法批准交易、在全球任何司法權區未有被調查、起訴。要約完成後，黑石除有意維持公司上市地位，並計劃維持集團現有的主營業務，無意對管理層進行重大變更或終止員工的僱用，在適當情況下利用集團資源在中國進行擴張。

黑石目前在中國內地擁有約600萬平方米樓面的房地產項目，而SOHO中國持有130萬平方米商業物業，為黑石在中國的最大房地產投資。黑石指收購是基於對北京和上海的房地產市場充滿信心，是次收購將擴大其在中國的投資，並計劃保持SOHO中國現有主營業務及員工。

雖然黑石對內地商業房地產市場充滿信心，但受中美關係緊張，加上疫情影響辦公室需求，以及資金面偏緊，或影響內地優質商廈的租金回報。

根據全球房地產服務及投資管理公司高力國際的數據，北京寫字樓空置率2020年第四季高達19.4%，上海寫字樓空置率2019年底高達12.5%，而該機構估計，隨着更多商廈落成，京滬兩地寫字樓的空置率會進一步提高。

停牌前股價累升48%

SOHO中國主要收入來源則主要是在北京、上海，公司的56%可出租物業於北京，44%可出租物業於上海，包括最核心的「八大金剛」地段，即北京的望京SOHO、前門大街及上海的外灘SOHO、SOHO復興廣場項目。疫情前出租率由八至十成，跌至截至去年12月的六至八成，2020年的淨利潤亦較2019年大跌58.8%。

SOHO中國停牌前報3.8元，市值約198億港元，停牌前一周，公司股價已累升48%。另公司將於今日復牌。

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