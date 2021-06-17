中國國國務院副總理劉鶴將領導第三代晶片的研發和製造項目，包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，扶持內地晶片製造商，以協助克服美國制裁的影響。

《彭博》報道，中國國家主席習近平為實現科技自立自強，安排劉鶴領導一項關鍵計劃，扶植內地晶片製造商，以克服美國制裁的影響。劉鶴的職責範圍橫跨貿易、金融和科技領域，而第3代晶片是新興領域，將依賴矽以外的材料和設備，所以未有特定國家或公司有主導地位，是中國突破美國制裁的空間，亦令中國有機會繞過美國等為中國晶片行業設置的障礙。

報道引述知情人士透露，政府已就計劃預留約1萬億美元（約7.8萬億元）資助，部份將由中央和地方政府共同投資於一系列第三代晶片項目。部份頂級晶片製造商和研究機構，已向中國科學技術部提交計劃書，以爭奪在計劃中佔一席位及融資金額。根據一份政府文件，科技部計劃向包括第三代晶片在內的一些關鍵「戰略電子材料」（strategic electronics materials）注資4億元人民幣（約4.8億元）。

研究公司ICwise首席分析師顧文軍表示，中國是全球最大的芯片消費國，所以最重要的是確保芯片的保應鏈安全。他認為任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但以國家之力會比單一間公司要強。中國國新辦以及工信部均未有對消息作出回應。

美國上任總統特朗普推出多個制裁措施，限制華為的智能手機業務以及其他中國晶片商如中芯國際（981）的發展。消息刺激中芯國際午後急升，最新報24.35元，升5.7%。

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