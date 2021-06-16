了解受眾，是大眾傳播的ABC。當局把接種新冠疫苗的年齡下限調至12歲，不少專家都現身背書，鼓勵年輕人打針。上周疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，若學校接種率達7至8成，便有條件全面復課，校內可能不用戴口罩。

劉教授的原話是： 「例如陸運會，參加一啲比賽，甚至乎管弦樂團都可以開始吹 trumpet、bassoon等等，因為唔使戴口罩。其他學校學生， 點解人哋得？ 我哋唔得。會唔會有一種互相比較嘅心態，從而激發其他5成嗰啲，我再努力啲去到7成。」

教授所說的當然有理，不過以管弦樂團和bassoon （巴松管）作誘因，則與普羅學生、家長的日常生活有極大的隔閡。

巴松管大多採用楓木紮成，有別於普通用黃銅大量生產的吹管樂器。在倫敦著名Howarth木管樂器專門店出售的兒童版巴松管，價錢在3,500至5,000英鎊之間，全尺寸的貴價版接近港幣50萬元。

本港500餘間中學之中，鮮有能夠組成管弦樂團。學校樂團中有大管bassoon的更入於鳳毛麟角，直升機家長都知道巴松管是協助子女憑音樂技能躋身名校的搶手貨，等於貢獻20、30萬元入學。反觀中學音樂課常用的口風琴，一般淘寶價只需人民幣35元左右。

他日受惠於不用戴口罩吹巴松管的學生可能只得十個八個。

何安達

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