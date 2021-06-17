本港今年3至5月經季節性調整的失業率為6%，連續三個月下跌，重返近一年前水平；就業不足率由3.3%下降至2.8%。失業人數較上一次公佈減少14,200人。

統計處公佈，總就業人數由今年2至4月的362.2萬人，上升至3至5月的363萬人，增加約8,400人。同期的總勞動人口則由386.95萬人，下跌至386.37萬人，減少約5,800人。

失業人數亦由24.75萬人下跌至23.33萬人，減少約14,200人；同期就業不足人數則由12.66萬人下跌至10.74萬人，減少約19,200人。

與上期比較，今年3至5月間，大多數主要經濟行業的失業均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.5個百分點至9.4%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至11.3%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.3%。

財政司司長陳茂波早前已預告，就業市場見改善，失業率在今年初上升至7.2%的近十七年高位後逐步回落，很快可以回落到近一年前的水平，但就重申與疫情前幾近全民就業的狀況相比，還是有很大距離。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略