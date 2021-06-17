正如尋晚提到嘅一個資金流入嘅觀察 ，QQQ過去一周成為議息前避險ETF，33億錢追入去等議息結果，而後續反應暫時呢33億啱咗。

Game Plan之一，Amazon繼繽強勢，講同買嘅時候係$3200同$3250，如果見到有$3300，我會想加，中長線希望可以破頂。

仍然係𠴱句，逼Big Tech分拆好處大於壞處，Amazon旗下AWS一年望緊500億生意（Q1收入135億），當佢平平地20倍Price to sales ratio，對比cloud股，例如adobe都19倍點都唔叫貴。AWS呢到都值成1萬億。最近話Amazon retail sales準備超Walmart，呢到又成4000億。咁你話Amazon止唔止值現價1.7萬億？望就望佢快啲拆，拆股先，咁就輕鬆破頂。

又講到Game plan之二，係諗住FOMC後震下可以執平貨，結果無出現，首選Cybersecurity股CRWD同NET不跌反升，如果CRWD落$220會加返食咗𠴱3份1注。

又今日本身想掃下有乜股郁緊，撳下公司部Bloomberg機，但大家知咩料啦，有拖冇欠，下星期一再見。

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