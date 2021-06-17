資本策略(497)旗下尚家生活地產、夥拍泛海國際及高富諾發展的渣甸山豪宅皇第，全幢只設16伙，累沽半數，發展商增設720天付款計劃，若買家提前成交，可獲取樓2%至6%現金回贈。

趁豪宅市道轉旺，發展商設新招推動項目銷情。資本策略旗下尚家生活地產董事總經理方文彬表示，皇第增設720天付款計劃，買家提前完成交易，可獲樓價2%至6%現金回贈外，發展商可為買家提供最高樓價30%的印花稅貸款計劃。今日開放的9樓及10樓單位B複式單位，耗資1500萬元裝修，兩房雙套連娛樂室設計，實用面積2,849方呎，包含42方呎露台，短期內將以招標形式推出，餘貨則普遍逾4,000方呎。

該盤全數16伙，沽出8伙，套現15.5億元，現時有8個單位尚未賣出，是次開放單位為最後一個2,800方呎複式單位，其餘大部份為4,000方呎單位，另有個別單位為6,800方呎。售出單位中，其中一複式戶以2.22億元成交，實用呎價高達7.8萬元，創下渣甸山最貴分層住宅呎價新高紀錄。方文彬預料，隨著全球疫苗覆蓋率增加，預計下半年本港樓價有望升一成。

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略