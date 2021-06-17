領展（823）公佈，截至3月底止全年收益按年升0.2%至107.44億元；物業收入淨額升0.2%至82.38億元，經調整並計入2.9億元酌情分派，期內可分派總額升0.8%至60.1億元，每基金單位末期分派1.4834元，按年增2%，全年分派2.8999元，按年升1%。

截至今年3月底，領展香港物業組合租用率維持96.8%，因應物業管理費用豁免及租金減免，香港零售收益總額按年減少4.5%。續租方面，期內零售續租租金調整率為-1.8%，平均每月租金按年下降3.4%至每平方呎62.4元，惟第4季續租租金調整率已回升至正數範圍。

內地合物業方面，收益收益總額及物業收入淨額分別按年跌6.3%及6.9%，主要由於期內於深圳領展中心城進行資產提升項目，以及因應疫情向租戶提供租金寬減所致。零售租用率微降至96.3%，辦公室續租租金調整率跌至8.0%。

領展表示，目前公司並無即時計劃出售資產，將繼續審慎地管理及嚴選投資物業組合，務求增添合適的投資至現有物業組合。

領展股價中午收報75.75元，跌0.6%。

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