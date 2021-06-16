【本報訊】「沽空之王」、海曼資本創辦人巴斯周二接受CNBC訪問指，美國實際通脹可能高達12%。

巴斯指美國生產者價格指數按年創新高，因為這些都是用連鎖式加權法計算，無法反映通脹實況，而且被低估；若按非連鎖式加權法計算美國通脹率，或高見12%。巴斯指美國持續維持超低息，還有美國金融體系的貨幣量較14個月前增34%，這勢必引發通脹急升，美國民眾積蓄和購買力將被蠶食，估計他們的購買力按年縮減5%至12%。巴斯建議投資者與退休人士用部份資金買股，但至少獲15%回報率才跑贏通脹。

滙豐私銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲昨稱，聯儲局將於年底逐步退市，惟今、明兩年不會加息，料美國通脹今年第四季見頂回落，該局有機會最先減少購買按揭抵押債券。

紐約期油撲73美元

通脹升溫，國際油價漲勢銳不可擋，還有原油需求擴大，紐約期油昨曾升見每桶72.83美元，為2018年10月後最高；倫敦布蘭特期油觸及每桶74.73美元，逾兩年高。

美滙指數曾升0.05%至90.581。約於本港昨晚10時半，道指報34247點，跌52點；標普500指數跌1點，報4245點；納指升54點，至14128點。