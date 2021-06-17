近年許多全球債券的收益率都處於低位，亞洲高收益債券便為投資者提供了一個可獲得可觀回報的途徑。但隨着2021年亞洲區利率波動加劇並出現復蘇不平衡的跡象，加上第一季美國國債收益率飆升，情況則變得複雜，投資者需要因時制宜。

投資者要解決收益率問題的其中兩個可行方法包括：延長存續期，沿着收益率曲線下移 （但在加息環境中，此舉是有風險的）；沿信貸曲線下移，例如從政府債券轉移至信貸，又或是從發達國家轉移至新興市場。

亞洲增長基本因素利好

由於亞洲的收益率向來較可觀，加上宏觀基本面不俗且信貸特徵良好，該區繼續吸引資本流入，區內大部分地區的經濟前景樂觀。因此短期內，亞洲高收益債券可望繼續為投資組合帶來裨益。此外，亞洲貨幣在疫情期間抵禦美國國債收益率上升，其韌性是亞洲高收益債券的另一個潛在優勢。長遠而言，隨着以本幣計價的高收益債券發行量增加，有關影響將更為直接，帶來進一步分散投資組合的機會。

相信很多投資者都會注意到，中國一些知名信貸機構在今年初出現了危機，被指缺乏透明度並失去支持。雖然這些實際及潛在的「墮落天使」（fallen angel）所帶來的波動性和不確定性，在某程度上對亞洲高收益資產類別構成挑戰，但中國仍然擁有許多具相對價值的高收益債券，而且該市場在疫情爆發後的反彈速度比大多數經濟體快，前景吸引。投資者應對發行人採取主動的嚴格篩選方法。

短存續期對沖利率風險

環球利率既已跌至新低，利率持平或上升的機會遠大於持續下降。亞洲短存續期債券的短存續期本質可就未來利率走勢提供自然對沖，有助在投資組合中將利率風險重新分配到較易管理的信貸風險上。

短存續期策略更有兩個明顯優勢，一是投資者可用債券到期時帶來的現金流以更高利率再次投資，二是投資者若持有債券至到期，則可減少交易成本。

在市場受壓時期，短存續期債券投資組合的波動性通常較低，流動性則相對較高。當定期到期債券佔整體投資組合的比例較高，則有潛力提供定期現金流。在當前的投資背景下，亞洲短存續期債券可望釋除固定收益投資者現時對收益率、不確定性和對沖的擔憂。

總而言之，亞洲市場充滿活力，投資種類多元化，投資者應採取主動嚴格篩選，以在不斷變化的利率和通脹環境下尋求回報。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略