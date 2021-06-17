時下商界興谷針，連會計界都谷埋一份，Big4之一的安永早前就為鼓勵內部員工打針安排了抽獎，希望做點成績。其實除了響應政府號召外，核數界本身就有動機去令員工打針，主要就是為了通關之後員工更容易往返大陸公幹，一來員工親身到大陸更谷易處理某些核數程序，二來就是要在大陸客戶面前擦點存在感，以免連續幾年唔見人最後被大陸會計師樓搶了生意，所以如果可以的話，他們應該甚至想強迫員工打針，不打者後果自負。奈何大型會計師樓的員工主力皆是年輕人，取態又偏向不信任政府的疫苗政策，再加上現時行內人手本身亦非常緊張，若冒然強迫員工打針相信阻力將十分巨大，所以只能利誘。

不過要做大事就不能太孤寒，現時所見的打針獎品只是一些staycation套餐或飲食禮券，老實講就唔多吸引，我覺得要能吸引員工打針，一定要加碼並折現。我不是指Big4們應該拎層樓出嚟抽獎，但我相信拎返十幾廿萬作個現金大獎對公司來說就一定冇問題。

雖然這對比市面用千萬單位作獎品遜色不少，但要知道公司抽獎最多只有一千幾百人去參與，對比全港抽獎隨時有過百萬人同你爭，計返expected Value其實是有着數的，所以我相信能吸引算死草的會計師參與。又或者可以模仿騰訊，中獎員工將可獲得強制下班的機會，電腦將自動上鎖，讓員工好好休息，總好過請人去staycation然後卻要人在酒店房工作。其實商界人士每個決定都是cost and benefit的考慮，所以可預期重賞之下必有勇夫，可惜現時叫人打針和被叫打針的都是會計師，結果就是兩邊都計數計到盡然後就跌進了死胡同。

神仙丁

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