聯儲局昨日議息會議立場轉鷹，建銀國際研究部董事總經理兼首席策略師趙文利表示，市場已有心理準備，故港股今日表現符預期；他又指貨幣寬鬆政策改變不會拖累港股估值大幅回落。

該行指出恒指預測市盈率接近12.6倍，盈利預測上調幅度明顯強於國企指數。該行料下半年整體維持區間波動，並大致呈M型走勢，恒指波動區間介乎26500點至29500點；國企指數波動介乎9500點至11500點；科指則看7500點至9000點。

趙文利表示，全球主要經濟增速將明顯回落，通脹壓力將在未來幾個月仍然高。聯儲局考慮收緊貨幣政策的預期之下，市場對資產泡沫的擔憂顯著上升，預期股市波動率或將再次上升。他稱聯儲局初步可能先調整管制利率（Administered rates），IOER施壓ONRRP利率，以減少隔夜利率的下行壓力；並預期2022年底或2023年開始加息，視乎通脹情況。

至於行業配置方面，由於全球股市或再次經歷風格切換，港股成長股有望跑贏價值股，建銀國際將逐步減持順周期價值股，其中金融股有望跑贏能源類、工業類；並重點關注內需股，包括消費、醫藥、硬件科技、汽車及新能源板塊等；另外會趁低吸納新經濟成長股龍頭。

該行看人幣兌美元年底目標價為6.4，主要由於人民幣匯價對出口影響大，若早前調整的外匯存款準備金率，未能達到中央調控預期，未來或有更多調控匯率措施出台，然後其升值空間。

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