申洲國際（2313）係中國內地最大針織品代工生產商，有九成收入嚟自NIKE、adidas與PUMA，公司將喺市場整合中持續取得更多市場份額，並成為紡織業嘅長遠贏家。集團具有海外產能佈局，業務垂直整合，具有創新能力及自動化生產，較同類企業喺宏觀不確定性中更具防守能力。

雖然較早前越南北部疫情加重，部份製造業工廠停工，引發市場對申洲國際海外供應鏈嘅憂慮，但公司喺越南工廠正常運營、柬埔寨工廠經歷短暫停工後目前產能恢復85%。雖面臨東南亞疫情不確定影響，考慮到申洲海外均衡嘅產能分配及較高工廠管理水平以及防控措施，相比同業具有更高穩定性跟產能稀缺性。目前仍需關注東南亞疫情變化，因越南面料產能佔公司整體50%，若越南工廠停工，或將對公司生產帶來不利影響。

管理層維持今年中雙位數產能增長指引，銷售均價料有正增長，受惠產品組合及成本轉嫁機制予品牌客戶。公司柬埔寨工廠已復工，新adidas越南廠房建設料今年底竣工。集團出口美國產品已完全由海外廠房供應，故相信面對類似有關新疆棉問題風險會較少。至於原材料成本上升，公司亦可以轉嫁客戶。

基於公司在不確定性環境下擁有較強嘅穩定性，唔少大行均給予其跑贏大市或買入評級，中金及摩通目標價分別為229.21元及228元，大約相當於2022年測市盈率40倍。技術走勢方面，目前於多條移動平均線上橫行整固，可於現價收集，博升破前頂206元水平，下一目標價約220-230元，跌穿180元止蝕。

古天后