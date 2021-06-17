樓市高溫，惟仍有業主「減磅」沽貨。曾購置不少「磚頭」的堪輿學家麥玲玲，新近以1,088萬元沽出西灣河嘉亨灣2房單位，呎價2.18萬元。

近日錄一宗逾3,400萬元高價成交的嘉亨灣，市場成交轉熱，其中，2座低層G室，實用面積498方呎，屬2房間隔，以1,088萬元成交，呎價2.18萬元。按土地註冊處資料顯示，單位原由堪輿學家麥玲玲丈夫何德，聯同另一名劉姓人士於2016年以770萬元購入，麥玲玲隨後於2018年11月斥440萬元購入單位半數業權，是次沽貨，帳面賺318萬元。

羅沙證券家族3,750萬沽跑馬地豪宅 一年沽貨1.28億

雖然本港失業率有回落趨勢，不過，仍有部份業主減持單位套現為上。在港曾持有40項物業的羅沙證券或有關人士，自去年起開始減磅，繼先後沽出薄扶林貝沙灣豪宅後，消息指，上月家族或有關人士以3,750萬元沽出跑馬地雲地利台單位，過去一年來沽出物業涉資1.28億元。

在港曾持有40項物業的羅沙證券家族，近日以3,750萬連車位沽出跑馬地雲地利台B座中層4室，實用面積1,259方呎，屬3房單位連工人房，實用呎價2.97萬元。按土地註冊資料顯示，單位原業主是DA ROSA, JOSE AUGUSTO MARIA，料為羅沙證券家族或相關人士，單位於1985年斥168萬元購入，是次沽貨，賺3,582萬元，升逾21倍。該家族過去一年來先後沽出2伙薄扶林貝沙灣、西半殷然，涉及1.28億。

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